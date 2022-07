De ‘Jehouligans’ reizen samen in de gele Sprinter. Knus, maar ook compact. ‘Dat is echt geen probleem. Er is altijd veel meer mogelijk dan mensen denken.’ — © Kaat Pype

Diest

Duizenden Belgen trekken er deze zomer opnieuw op uit. Maar Yentl Jehoul uit Diest reist het hele jaar door naar nabije en verre landen, vaak in een zeven meter lange camper, met haar man en kinderen. “Ik hoor soms ondertonen van jaloezie, mensen denken dat we altijd op vakantie zijn. Dat is niet zo, we leren, werken en genieten.”