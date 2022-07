“Opgebrande” Hassan overwoog WK over te slaan en beperkt zich tot twee afstanden in Eugene, olympische kampioenen Jepchirchir en Gardiner haken af

Sifan Hassan heeft overwogen dit jaar helemaal geen wedstrijden te lopen en dus ook het komende WK over te slaan. Dat verklaarde de 29-jarige ster van de Nederlanse atletiek maandag in Park City (Utah), waar ze haar laatste trainingen afwerkt voor de kampioenschappen die op 15 juli beginnen in Eugene (Oregon).

Na de Olympische Spelen vorig jaar in Tokio, waar ze twee gouden en een bronzen medaille won, kostte het Hassan veel moeite om weer de motivatie te vinden om de trainen. “Ik was echt een beetje opgebrand, mentaal vooral. Ik ben na Tokio heel lang op vakantie geweest en heb twee, drie maanden helemaal niet gelopen. Het lukte maar niet weer op te starten. Ik vond het ook moeilijk om weer nieuwe doelen te stellen. Ik heb uiteindelijk de knop toch om kunnen zetten en besliste om naar het WK te gaan. Het is een groot kampioenschap en ik wil daar graag mijn land vertegenwoordigen.”

Hassan zal in Eugene niet drie afstanden lopen, zoals ze in Tokio deed. “Sowieso doe ik twee afstanden en in ieder geval de 5.000 meter. Ik beslis later welke afstand ik erbij doe, de 1.500 of de 10.000 meter.”

Jepchirchir en Gardiner haken geblesseerd af

Peres Jepchirchir, de olympische kampioene op de marathon, moet geblesseerd verstek laten gaan voor het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene van 15 tot 24 juli. Ook Steven Gardiner, de Bahamaanse olympische kampioen op de 400 meter, geeft geblesseerd forfait.

In 2021 won Jepchirchir zowel de olympische marathon in Sapporo als de marathon van New York in november. Dit voorjaar voegde ze daar nog de marathon van Boston aan toe, maar nu kampt ze met een heupblessure. “Ik wilde echt graag naar het WK, maar heb me tijdens een training geblesseerd”, klinkt het bij de topfavoriete voor de WK-marathon. “De dokter heeft me gezegd dat ik rust moet nemen.”

© REUTERS

Voor België neemt Mieke Gorissen deel aan de marathon in Eugene. Bij de mannen verschijnen Bashir Abdi, Thomas De Bock en Lahsene Bouchikhi aan de start.

Met Gardiner haakt ook de olympische kampioen van de 400 meter bij de mannen af voor Eugene. Hij is ook de regerende wereldkampioen en is zelfs al vijf jaar op rij ongeslagen. “In plaats van mijn spikes te kunnen aantrekken, is er mij geadviseerd om een loopbrace te dragen door een ontstoken pees”, aldus de Bahamaan op Instagram. “Geen Eugene voor mij.”

Voor België nemen Alexander Doom en de broers Kevin en Dylan Borlée deel aan de 400 meter. Bij de vrouwen zijn Camille Laus en Naomi Van den Broeck van de partij.