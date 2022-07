Vanaf 12 september zal er in Vlaanderen opnieuw een massavaccinatiecampagne georganiseerd worden. — © BELGA

Hasselt

Voor de nieuwe boostercampagne vanaf september zullen in Limburg 12 vaccinatiecentra operationeel zijn. Alleen in eerstelijnszone Herkenrode is de locatie nog niet zeker. De centra zijn klaar om opnieuw massaal te prikken, al blijft de vraag hoeveel mensen gaan opdagen voor hun nieuwe booster.