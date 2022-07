Ontdek het Kasteel van Heers met gids

“We kregen geregeld de vraag of het kasteel ook van binnen te bezichtigen is”, zegt voorzitter Caroline Geerts van vzw Heerlijk(heid) Heers. “Daarom organiseren we deze zomer elke vierde zondag van de maand wandelingen met gids op het domein en vooral in het kasteel. Als je dit roemrijke kasteel nog niet van binnen gezien hebt, kan je je kans wagen op zondag 24 juli of zondag 28 augustus. Een kasteelvrijwilliger vertelt je alles over het rijke verleden van deze plek, de vrijwilligers die hier al vijf jaar aan de slag zijn en de plannen en dromen voor de toekomst.”

De gidsbeurt start om 14 uur en kost vijf euro per persoon, je kan ter plaatse betalen via cash of Payconiq. Inschrijven is verplicht, dat kan via http://kasteelvanheers.be/kasteelshop.(frmi)