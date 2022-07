Truiense dierenarts nog steeds kritiek na ongeval op wedstrijd mennen

Dierenarts Evi Vandersmissen uit Sint-Truiden verkeert nog steeds in kritieke toestand na haar ongeval afgelopen zondag. De vrouw raakte gewond bij een wedstrijd mennen in Lubbeek.

De Truiense Evi Vandersmissen (40) ment in haar vrije tijd paarden en neemt deel aan wedstrijden. Zo stond ze afgelopen weekend samen met haar echtgenoot op een evenement in Lubbeek. Maar tijdens hun rit zondag liep het mis. De vrouw, een bekende dierenarts uit Brustem, liep bij een ongeval levensgevaarlijke verwondingen op. De toestand is zeer precair en ongewijzigd sinds haar opname in het ziekenhuis van Leuven. Ze vocht maandag nog altijd voor haar leven. Ook de echtgenoot van Vandersmissen, Sven Tinlot, raakte bij het ongeval zwaargewond, maar zijn leven is niet in gevaar.

Het koppel is in de regio bekend en graag gezien. Veel mensen leven met hen en hun familie mee. Op sociale media regent het sinds zondag steunbetuigingen. (jcr)