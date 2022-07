Onderwijs Research Dagen in de Oude gevangenis in Hasselt

Deze dagen werden georganiseerd door SES, de School voor Educatieve Studies van UHasselt, die de lerarenopleiding voor vier educatieve masteropleidingen verzorgen: educatieve master in de economie, gezondheidswetenschappen, ontwerpwetenschappen en wetenschappen en technologie. ‘Escape the classroom’ was het thema van ORD 2022. Daarbij werd ingezet op leren in de breedste betekenis van het woord, met een knipoog verwijzend naar de locatie. Kennisdeling tussen onderwijsonderzoekers en praktijkexperts uit Vlaanderen en Nederland stonden centraal met een real life-programma bestaande uit keynotes, symposia, paper- en posterpresentaties.