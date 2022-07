Ambassadeurs wadelnetwerk Sint Pietersberg verkennen Groeve Roumont

“Onder leiding van ecologisch adviseur Denis Colart konden we het toekomstige didactische parcours verkennen”, klinkt het bij de ambassadeurs van Sint Pietersberg. “We konden ook zien hoe de groeve er in de toekomst zal uitzien, met aandacht voor de natuur en landbouw. De groeven zijn vandaag verboden toegang voor wandelaars, maar in de toekomst kan daar verandering in komen. Wij als ambassadeurs kregen het voorrecht om hier te mogen wandelen. Na de wandeling werden we getrakteerd op een hapje en drankje bij Moulin de Loverix in Eben Emael, waar we samen konden vertellen over onze ervaringen als ambassadeur en de laatste nieuwigheden te horen kregen.”