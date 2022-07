Bilzen

De burgemeester van Bilzen zorgde ervoor dat er twee voetbalgoals geplaatst werden op ons speelplein in de wijk van Schoonbeek. “Nu nog een zandbak en een speeltuig en dan is het speelpleintje terug als voorheen”, klinkt het in de buurt. “Zo kunnen onze kinderen hier weer ravotten en spelen onder toezicht van hun ouders die in de buurt wonen en hoeven de kinderen niet over de straat te gaan.”