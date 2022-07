Het Bolsterkoor op culturele uitstap

Gids Maarten van de vzw Erfgoed Eisden gaf uitleg over de bouwstijl en wees op meerdere bijzondere details. "Op een originele maquette van de kerk is goed te zien dat de bouwheren van toen nog veel grootse plannen hadden", klinkt het. "Zeer vermeldenswaardig zijn de unieke brand geschilderde glasramen, die geïnspireerd werden op de middeleeuwse kathedraal van Chartres in Frankrijk."

"Op het doksaal staat een befaamd Delmotte-orgel. Onze gids liet horen hoe het orgel lieflijk, maar ook dramatisch kan klinken en hoe de kerk kan daveren als alle registers opengetrokken worden", aldus de bezoekers. "Na deze demonstratie mocht het koor enkele religieuze liederen met orgelbegeleiding meezingen. Daarna kwam er op het terras van het voormalige kolenstation van Eisden-Mijn koffie en Limburgse vlaai op tafel. Er werden nog enkele liederen gezongen, tot plezier van de terrasklanten, die mee konden meezingen over ons mooie Limburg en de koolputters van weleer."