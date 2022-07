Fifty-oneclub amAtae Tongeren deelt 10 cheques uit

Fighters Against Cancer ontving 2.000 euro steun voor de bouw van een buitenpaviljoen om langdurige zieken toe te laten hun huisdier op bezoek te laten komen. GBS De Driesprong Millen/Genoelselderen kreeg 500 euro om de schoolbibliotheek aan te vullen. 300 euro ging naar Oekraine 300 euro voor de aankoop van paramedische hulpgoederen. Ter Heide ontving 825 euro voor een uitstap naar de zoo van Planckendael. Een bedrag van 1.800 euro ging naar de Kroningsfeesten 2023 als bijdrage in de kledingtoeslag van deelnemers die het moeilijk hebben.Het Sint-Gilliskelderke ontving 1.000 euro voor gratis voeding, kleding en speelgoed voor de minderbedeelden van Tongeren. Zorgenkind Prosperke kreeg 500 euro voor hulp aan de minderbedeelden uit de regio Tongeren, Riemst, Bilzen, Hoeselt en Kortessem.Sportdienst Tongeren trakteert de deelnemende kids aan de zomersportkampen op een lekker, verfrissend ijsje.De organisatie Lege Brooddozen ontving 1.000 euro. De donatie werd gedaan aan de BNI Foundation. Een organisatie, die zich tevens inzet voor het welzijn van kansarme kinderen met het oog op een betere educatie en meer slaagkansen in het leven.Laurens Portugaels mocht 1.000 euro in ontvangst nemen. Laurens is een 18-jarige jongen uit Tongeren met de diagnose CP (cerebrale parese), hij is gedeeltelijk verlamd door een zuurstoftekort tijdens zijn geboorte. Laurens is ondanks zijn handicap een heel enthousiaste en sportieve jongeman, hij basket bij de club Orly in Hasselt. Om deel te kunnen nemen aan de rolstoelbasketcompetitie heeft hij een op maat gemaakte rolstoel nodig.