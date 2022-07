De Schom neemt afscheid van directeur Peter Walbers

Peter schrok zich 's morgens vroeg een hoedje toen de huisbel rinkelde en vlak voor zijn deur een paardengespan met koets opdook. De directeur en zijn echtgenote legden de weg van hun thuisadres aan de Grote Straat af naar De Schom met paard en kar. Aan de school zelf tekenden de burgemeester en schepenen, de belleman en meer dan 400 kinderen en hun ouders present voor een onvergetelijke ontvangst. De hele massa hurkte daarna neer op het groene gras voor een ludieke academische zitting. Daarin eiste ook burgemeester Wim Dries zijn hoofdrol op. “Ik heb zelf nog in de klas gezeten bij jullie directeur Peter”, zei de burgemeester. “Hij heeft me onder meer de beginselen geleerd van het pannenkoeken bakken”, lachte hij.

Alle 400 kinderen creëerden vervolgens een prachtig muzikaal moment waarin elk kind een eigen rolletje had. De ouders en grootouders op de pubieksplaatsen kregen het er emotioneel moeilijk door. In zijn dankwoord had ook het schoolhoofd zelf het moeilijk om het droog te houden. “Alle medewerkers, al mijn leerkrachten, alle kinderen, maar ook mijn vrouwke Karine wil ik gemeend en nadrukkelijk dank zeggen voor die 23 fantastische jaren”, glunderde Peter. “En nu al wil ik mijn opvolger Stef Van Mulders alle succes toewensen op deze heerlijke schoolinstelling.”