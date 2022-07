Treintje leidt toeristen langs kapelletjes in Peer

Jong en oud gingen in op dit aanbod. Zo tuften een aantal (groot)ouders met (klein)kinderen mee en genoten ook een aantal zorggebruikers van begeleidingscentrum Sint-Elisabeth en bewoners van WZC Het Perrehof van een ritje. “En het was de moeite”, klonk het bij een van de deelnemers. “Ik tufte vandaag mee naar Grote-Brogel en ondanks m'n 62-jarig bestaan als Perenaar, heb ik nog veel onontdekte kapelletjes gespot én van alles bijgeleerd over Peer. Het was een toffe ervaring, met dank aan de goed gedocumenteerde gidsen, bedreven chauffeur Marc en alomtegenwoordige treinbegeleider Michel.”