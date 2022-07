Buurtbewoners van Aterstoase houden eerste burenklets in Tongeren

Op het plein van de Sint-Lutgardiskerk in Tongeren vond de eerste burenklets plaats. Opzet was om elkaar met een hapje en een drankje beter te leren kennen.

Na een gezellig samenzijn kwamen Monique, Rina en Sabine, de initiatiefnemers van deze eerste ‘klets’, op het idee om nog wat meer leven in Aterstoase te brengen. In de parochie hebben ze al een leuke Chiro, een goede school en enkele actieve verenigingen. Uiteraard is er ook de jaarlijkse jogging en zorgt de parochieraad af en toe voor een warme ontmoeting. Maar ze hadden het gevoel dat ze de buren nog niet (echt) kennen. Daarom willen de initiatiefnemers met deze Burenklets regelmatig een gezellig ‘samen-zijn’ organiseren.