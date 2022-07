Bilzen/Houthalen-Helchteren/Antwerpen

De Vlaamse beursgenoteerde investeringsmaatschappij Gimv neemt twee Limburgse klimatisatiebedrijven over: ABN Klimatisatie in Bilzen en Lenaerts/LVR in Helchteren. Dat moet het begin worden van de uitbouw van een grote groep klimatisatiebedrijven.