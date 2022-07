OH Leuven kondigt komst van Portugese middenvelder Gamboa aan

De middenvelder startte zijn profcarrière in 2015 bij Braga. Vandaar trok hij naar CS Maritimo in 2017, in 2019 huurde die ploeg hem een seizoen uit aan CD Chaves. In 2020 trok hij naar de tweedeklasser GD Estoril Praia, met wie hij in 2020-2021 de titel pakte in de Portugese tweede klasse. Estoril behaalde in zijn eerste seizoen in eerste klasse de negende plaats.

Gamboa is de eerste Portugese speler die de kleuren van OHL zal verdedigen.