Ex-‘Thuis’-acteur Michiel De Meyer is papa geworden

“Zoveel liefde in een klein mannetje. En mijn lief is de sterkste vrouw ter wereld. Wij zitten op een wolk en komen er eventjes niet meer af”, zegt De Meyer bij de foto’s die hij gepost heeft op Instagram. Het jongetje heeft de naam Ramón meegekregen en is op 10 juli geboren. Het is voor het koppel hun eerste kindje.

De gewezen ‘Thuis’-acteur, eveneens bekend van Ghost rockers en Steracteur sterartiest, vormt al vijf jaar een koppel met musicalactrice Line Ellegiers. De twee werkten al geregeld samen, onder meer ook in de musical 40-45.