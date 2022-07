Heist-op-den-Berg

De baasjes van de twee chihuahua’s die enkele dagen geleden zijn doodgebeten in Itegem (Heist-op-den-Berg) hebben het emotioneel erg moeilijk. Het koppel trekt voor een paar dagen in bij familie om te bekomen. De politie zegt in een reactie dat er voor slachtofferhulp gezorgd zal worden.