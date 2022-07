Actrice Florence Pugh reageert na kritiek op doorzichtige jurk: “Verontrustend hoe vulgair sommige mannen kunnen zijn”

De Britse Black widow-ster Florence Pugh (26) verscheen afgelopen vrijdag in een knalroze jurk op de modeshow van Maison Valentino in Rome. De bovenkant van de creatie is doorzichtig waardoor de wereld kon kennismaken met haar borsten. Helaas leidden de beelden ook tot kritiek op haar boezem… Pugh las de commentaren en bijt van zich af in een Instagrampost.

“Wat was het interessant om te zien hoe gemakkelijk het is voor mannen om het lichaam van een vrouw volledig te vernietigen in het openbaar en met trots, zelfs met hun jobtitel op hun profiel”, staat er in haar relaas. “Zovelen onder jullie wilden me op een agressieve manier laten weten hoe teleurgesteld ze zijn door mijn ‘kleine borsten’ en dat ik me moet schamen omdat ik ‘plat’ ben. Ik heb lang in mijn lichaam geleefd, ben me volledig bewust van mijn borstomvang en ben er niet bang voor”, staat er nog te lezen.

“Het is niet de eerste keer en het zal zeker niet de laatste keer zijn dat een vrouw door een menigte vreemden hoort wat er mis is met haar lichaam. Het verontrustende is hoe vulgair sommigen van jullie mannen kunnen zijn. Gelukkig ben ik in het reine met de details van mijn lichaam die mij tot mij maken. Ik ben blij met alle ‘gebreken’ die ik niet kon verdragen toen ik veertien was”, deelt ze mee aan haar volgers.

Pugh,die op voorhand dacht dat de jurk reacties zou uitlokken, geeft wie zich anno 2022 nog schuldig maakt aan bodyshaming mee dat het tijd is om volwassen te worden en mensen te respecteren. “Respecteer lichamen. Respecteer alle vrouwen. Respecteer mensen. Het leven zal een stuk makkelijker worden, dat beloof ik. En dat allemaal door twee schattige tepels”, besloot ze.