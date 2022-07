Einde aan de lijdensweg van Ben O’Connor: Australiër stapt met spierblessure uit de Tour

AG2R-Citroën moet de Tour zien af te werken met een man minder. De Australiër Ben O’Connor heeft nog te veel last van zijn valpartij in de tweede etappe en zal niet meer aan de start staan in de tiende etappe. Ook voor Alexis Vuillermoz, die zondagavond nog naar het ziekenhuis gevoerd werd, lijkt de Ronde voorbij.

O’Connor kwam tijdens de tweede etappe ten val en liep daarbij een spierblessure op. In overleg met de sportdirectie en de medische staf van AG2R-Citroën werd maandag besloten de race niet voort te zetten.

“Ben heeft pijn sinds zijn ongeluk. De schokken tijdens de kasseienetappe hebben zijn herstel niet bevorderd en zijn tweede valpartij op zaterdag tijdens de achtste etappe heeft de pijn nog verergerd,” verklaarde Serge Niamke, teamarts van de ploeg.

“Gezien Bens fysieke toestand was het duidelijk dat hij niet aan de volgende etappe moest beginnen om zijn fysieke integriteit te behouden. We voelden dat hij de laatste dagen voor het team racete, vastbesloten om ons niet teleur te stellen. Hij zal zich nu met een gerust hart voorbereiden voor de tweede helft van het seizoen, met de Vuelta als doel”, aldus Vincent Lavenu, algemeen directeur van AG2R-Citroën.

O’Connor eindigde vorig jaar nog vierde in het algemene klassement.

Ook Vuillermoz twijfelachtig

Ook voor Alexis Vuillermoz, die zondag na de finish in elkaar zakte en naar het ziekenhuis werd gevoerd, lijkt de Tour voorbij. De Fransman zou naar eigen zeggen te veel hinder hebben gehad van vermoeidheid. Later communiceerde zijn ploeg TotalEnergies dat het ging om een zonnesteek. Hoewel de toestand niet kritiek was, zou Vuillermoz maandag opnieuw opgenomen zijn in het ziekenhuis met koorts. Vermoedelijk zit ook zijn Tour erop.