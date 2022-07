Louisa is een 50-jarige huisvrouw die door omstandigheden zwaar verslaafd raakte aan heroïne. Na meerdere detenties is ze vastbesloten om haar leven weer op de rails te zetten. In de gevangenis zet Louisa ook de eerste stappen om het contact met haar vijf kinderen – die opgroeien in pleeggezinnen – langzaam maar zeker te herstellen.