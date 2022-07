Op kriebel- en fladdersafari of pintelieren tussen de alpaca’s: dit zijn onze weekendtips

Genieten van een biertje terwijl alpaca’s je in de mot houden? De Alpacaboerderij in Bocholt organiseert op 21 juli een Belgische Bierendag. — © Shutterstock

Verdwalen in de mais, proeven van een speciaal biertje met of zonder alpaca’s of genieten van een ondergronds concert: het aanbod aan activiteiten in onze provincie is opnieuw zeer divers.

Verdwaal in een maisdoolhof

Het maisdoolhof in Peer gaat van start. Het doolhof groeide de voorbije jaren uit tot een ware attractie. Ga op ontdekkingstocht in het groen, verdwaal in de mais en leer ondertussen over de landbouw. Op het terrein is er allerlei animatie, van een trampoline tot een hooiberg om op te klauteren en een zandbak voor de allerkleinsten. Ouders kunnen ondertussen plaatsnemen op het terras.

Open van 15/7 tem 31/8 in de Tettelstraat in Peer. Info: www.facebook.com/wanneerkalftdekoe/

© Stad Peer

Rocken in Herk

Het is dit weekend rocken geblazen in Herk-de-Stad. Rock Herk is één van de oudste alternatieve muziekfestivals in ons land. Het festival in Herk-de-Stad bestaat al sinds 1983. Ook dit jaar geven ze er een lap op met grote namen als De Jeugd van Tegenwoordig, Mogwai, The Vaccines, Noordkaap, dEUS, Millionaire, Portland, School is Cool, ILA, Faisal en anderen.

Op 15 en 16/7 op de sportterreinen Harlaz-Olmenhof aan de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad. Info: www.rockherk.be

© Rock Herk

Voor de bierliefhebbers

Op zondag 17 juli vindt de vijfde editie van het Bierfestival Hechtel-Eksel plaats. Een 25-tal brouwerijen zorgen voor een aanbod van meer dan honderd biersoorten. Je kan ze proeven in unieke degustatieglaasjes. De organisatoren stellen meteen een eigen jubileumbier de Hexel Trippel voor. Verder zijn er foodtrucks en kinderanimatie aanwezig.

Op 17/7 van 13 tot 20 uur op het Dorpsplein in de Dorpsstraat in Hechtel-Eksel. Info: www.facebook.com/bierfestivalHE

© Bierfestival Hechtel-Eksel

Met de neus in de lucht

Deze zomer kan je een geurtocht maken door de permanente tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Onderweg zijn er speelse opdrachten. Om ze tot een goed einde te brengen, moet je je neus gebruiken. Met deze geurtocht wil het Gallo-Romeins Museum op een verrassende manier het verleden dichter bij de bezoekers brengen.

Tot en met 31/8 in het Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15 in Tongeren. Info: www.galloromeinsmuseum.be

© Gallo-Romeins Museum

Toeren met de beiaard

The Boy in the belfry vertelt het verhaal van een jongen die bezeten geraakt door klokken. Deze aparte muziekvoorstelling met beiaardier Jan Verheyen wordt gespeeld met een toerbeiaard in open lucht. De Abdijsite van Herkenrode in Hasselt vormt het decor van deze voorstelling.

Op 16/7 om 15 uur in de Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt. Info: www.abdijsiteherkenrode.be

© Abdijsite Herkenrode

Daal af voor een ondergronds concert

C-mine in Genk organiseert met Sotto Terra een reeks intieme concerten in de oude ventilatietunnels van de mijn. Het belooft telkens een apart optreden te worden waarin de artiesten elk op hun manier connecteren met de ondergrond. Op 19 juli staat Electric Jalaba onder de grond. Deze Londense band brengt traditionele Marokkaanse Gnawa-muziek naar een nieuwe dimensie.

Op 19/7 om 20.30 uur in C-mine in Genk. Info & tickets: www.c-mine.be/sottoterra

© Electric Jalaba

Op kriebel- en fladdersafari

Trek de natuur in en ga samen met natuurgids Anne-Marie op zoek naar alles wat kriebelt en fladdert in Domein Kiewit in Hasselt. Onderweg doe je allerlei zomerse natuuractiviteiten. Deze safari is ideaal voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar die nieuwsgierig zijn naar wat er leeft in de natuur.

Op 20/7 om 14 uur aan de ingang van bezoekerscentrum Kiewit, Putvennestraat 112 in Hasselt. Info: www.natuurpunt.be/agenda/kriebel-en-fladder-safari-55838

© Natuurpunt Limburg

Bier en alpaca’s

Genieten van een biertje terwijl alpaca’s je in de mot houden? De Alpacaboerderij in Bocholt organiseert op 21 juli een Belgische Bierendag. Je kan er op de Nationale feestdag genieten van een grote selectie Belgische speciaalbieren. Je maakt die dag kans op verschillende prijzen, zoals een alpacawandeling, boerengolf en andere prijzen. Natuurlijk zijn de alpaca’s niet ver weg en houden ze de bezoekers nauwgelet in de gaten.

Op 21/7 van 13 tot 17 uur in de Alpacaboerderij, Lillerbaan 104 in Kaulille. Info & reserveren: www.alpacaboerderij.be

© Alpacaboerderij

Voor honden en baasjes

De Beringse Hondenbar viert de nationale feestdag met ‘La fête Nationale’ voor honden en baasjes. Je kan op voorhand een nationaal menu bestellen zowel voor hond als baasje en ter plaatse komen opsmikkelen. Ook is er een photobooth om met je hond op de foto te gaan. Voor de honden is er bovendien een ballenbad en ze kunnen eendjes vissen. Er zijn twee grote losloopweides, uitgestippelde wandelroutes en nog veel meer.

Op 21 en 22/7 aan zomerbar Groenland, Fonteintjesstraat in Beringen. Info & reserveren van menu: www.hondenbar.be

© Hondenbar

Speelplezier voor de kleinsten

In Zutendaal opende zopas het Klauterbos. Het nieuwe speelbos ligt aan de ingang van de Lieteberg. Kinderen kunnen er naar hartenlust klauteren, klimmen en spelen. Het speelbos is ingericht met houten speeltuigen en hindernissen. Op het uitdagend parcours kan je je evenwicht testen. Het is de ideale zomerse plek waar kinderen zich volop kunnen uitleven.

Klauterbos in de Stalkerweg in Zutendaal. Info: www.zutendaal.be/vrije-tijd/jeugd/jeugdaanbod/het-klauterbos

© Gemeente Zutendaal

Uitgebreide agenda

WANDELEN

Zaterdag 16 juli

Wandeltocht De Heikneuters

De Heikneuters organiseren een wandeltocht ten voordele van Ter Heide, met afstanden van 6, 7, 8 en 9 kilometer die combineerbaar zijn, waardoor je nog grotere afstanden kan afleggen.

Genker Plantencentrum, Hengelhoefstraat 118 in Genk.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 16 juli

Geleide wandeling Ene va Voere

Beleef de streek alsof je ‘ene va Voere’ bent, maak kennis met het dialect, de dorpsweetjes, enzovoort.

Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13 in ’s Gravenvoeren.

Om 14 uur

Basistarief: 5 euro

Zondag 17 juli

Sint-Amortocht

Geniet van de mooie natuur rondom de volledig gerestaureerde Landcommanderij Alden Biesen. Holle wegen, veldwegen en prachtige vergezichten wisselen elkaar af.

PC Rijkhoven, Souwveld 7 in Bilzen.

Van 7 tot 15 uur.

Basistarief: 3 euro

Zondag 17 juli

Vakantietocht

Wandel langs de mooiste plekjes van Hechtel-Eksel en het beste van Bosland. Verschillende afstanden mogelijk.

Zaal De Geer, Overpelterbaan 14 in Hechtel-Eksel.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 17 juli

Vlindersafari

De unieke vegetatie die Negenoord-Kerkeweerd rijk is, trekt allerlei bijzondere insecten aan. Op deze safari leer je niet alleen vlindersoorten herkennen, je komt ook te weten hoe ze leven en hoe je ze kan helpen in je eigen tuin.

Visitor Center De Wissen, Negenoordlaan 2 in Dilsen-Stokkem.

Van 14 tot 16 uur

Basistarief: gratis

Zondag 17 juli

Wandeling met natuurgids

Juli is een topmaand om vlinders te spotten. Trek er met een natuurgids op uit om ze te ontdekken in domein Kiewit.

Natuurhuis Kiewit, Putvennestraat 112 in Hasselt.

Van 14 tot 16.30 uur

FIETSEN

Zondag 17 juli

Fietstocht

Fiets mee met de gezellige fietstocht van 45 kilometer in en rond Zutendaal.

Parking De Lichttoren, Neereindestraat in Zutendaal

Van 14.30 tot 17 uur

Basistarief: gratis

VARIA

Zaterdag 16 juli

Mediteren aan het meer

Even tot rust komen en de batterijen opladen tijdens een meditatiesessie samen met life coach Iris.

’t Vlootgebouw, Demerstraat 60 in Lummen.

Om 11.55 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 16 juli

Garageverkoop

De zolders en garages zijn opgeruimd en zo is er weer een grote diversiteit aan leuke spullen te vinden op de garageverkoop.

Bormansstraat in Bocholt.

Van 9 tot 15 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 16 juli

LeoClassics Oldtimer meeting

Meeting voor oude voertuigen, van auto’s tot vrachtwagens, motoren, scooters, legervoertuigen, etc.

Koningin Astridplein in Leopoldsburg.

Van 16 tot 22 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 16 juli

Fun @ The Beach

40 jaar VVW Zutendaal met hindernissenbanen op het water, plezier voor kids, optredens van Blitz, Sam Gooris en Edje Ska & de Pilchards.

VVW Zutendaal, Sellerveldstraat 10 in Zutendaal.

Vanaf 13 uur

Basistarief: gratis

Sam Gooris. — © SFH

CONCERT

Zondag 17 juli

The Black Rolandertjes

Accordeonduo The Black Rolandertjes zorgen voor heel wat ambiance, zodat je de zondag goed kan inzetten.

Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 in Hasselt.

Om 11 uur

Basistarief: gratis

Zondag 17 juli

Zonneconcert

Gedurende vier zondagen vinden de Zonneconcerten plaats. Deze zondag zorgt de ZBand voor de muziek.

Kiosk gemeentehuis, Oosterzonneplein 1 in Zutendaal.

Om 11 uur

Basistarief: gratis