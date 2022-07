Deze folder wordt door gemeenschapswachters gebruikt om mensen er attent op te maken dat ze fout geparkeerd staan, alleen een politie-agent is gemachtigd te verbaliseren. — © RR

GENK

In Genk is verwarring ontstaan rond een folder die foutparkeerders achter de ruit kregen. Bij sommigen werd een bekeuring uitgeschreven en bij anderen dan weer niet. En daar is een plausibele uitleg voor.