Rode Kruis Meeuwen-Gruitrode bedankt medewerkers en sympathisanten met feest

Bocholt

De Rode Kruis-afdeling Meeuwen-Gruitrode organiseerde een kleine viering om haar medewerkers en sympathisanten te bedanken. “We geven ook cursussen met goed opgeleide lesgevers, met realistische oefeningen en uitstekend didactisch materiaal”, zegt voorzitter René Dirkx. “Er is ook een cursus reanimeren en defibrileren.” De nationale stickerverkoop leverde de afdeling een mooie cent op. “De opbrengst investeren we in de aankoop van nieuwe bedden, rolstoelen en andere hulpmiddelen”, aldus Dirkx. “In 2022 werd onze uitleendienst maar liefst 1.000 keer ingeschakeld, het bewijs dat het Rode Kruis nodig is.” rdr