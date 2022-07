Jeugdvrijwilligers bedankt voor hun inzet in de zomer met frietjes en superheldenspel

Zonhoven

Ook deze zomer zorgt een hele hoop sympathieke jeugdvrijwilligers er weer voor dat de kinderen in Zonhoven een topzomer beleven. Alle leiders en leidsters van de Zonhovense jeugdbewegingen - de Chiro, Scouts en KSA - kwamen in het begin van de zomer traditioneel nog even samen voor een groot feest. De jeugdbewegingen van Zonhoven - afgekort JeBeZo - willen zo de jeugd bedanken voor hun inzet en de leuke kampen. Deze keer werd de leiding aan de scoutslokalen zelf verrast met een spel rond superhelden en frietjes. “Het is het moment waarop de KSA, de Scouts en de drie Chiro’s - de twee jongens- en de meisjeschiro van Zonhoven - elkaar wat beter leren kennen en broederlijk samenzijn”, klinkt het. “Ze zijn nu allemaal klaar voor hun eigen topkamp.” toro