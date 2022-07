Anderstalige kinderen leren Nederlands tijdens uitstapje naar Bokrijk en kookworkshops

Genk

Met 44 leerlingen zijn de zomerscholen in Genk weer opgestart. Die moeten anderstalige en nieuwkomers tussen 6 en 12 jaar helpen voorbereiden op het nieuwe schooljaar.

“Een derde van hen komt uit Oekraïne”, zegt schepen van Talentontwikkeling Anniek Nagels. “Tijdens de eerste twee weken van juli en de laatste twee weken van augustus nemen ze deel aan tal van activiteiten waarbij de focus gelegd wordt op taal. Zo zijn er verkenningstochten in Bokrijk, leren ze ecologische waarden kennen en koken bij Mundo Rico. Ook de Genkse academies en het vrijetijdsaanbod in Genk staan op het programma. Dat kwam tot stand in een samenwerkingsverband tussen stedelijke en niet-stedelijke organisaties. Het aanbod is de laatste twee jaar uitgebreid dankzij steun van de Vlaamse overheid. Daardoor kunnen we ook kinderen laten deelnemen die het Nederlands wel machtig zijn en het gemakkelijk overbrengen op anderstalige kinderen.” cn