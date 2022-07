Genkenaar die verdacht wordt van zuuraanval op Duitse topmanager: “Ze hebben mijn DNA misbruikt”

“Ik ben betrokken geraakt bij iets wat ik niet heb gedaan. Ik ben totaal onschuldig. Ik ken die man niet, heb hij nooit ontmoet”, zo zei de Belg in de rechtbank van Wuppertal.

Manager Bernhard Günther, toen CFO van de RWE-dochter Innogy, werd op 4 maart 2018 op ongeveer 200 meter van zijn voordeur in een park aangevallen door twee gemaskerde figuren en overgoten met hooggeconcentreerd zwavelzuur. Hij raakte zwaar verbrand en moest lang voor zijn leven vechten in het ziekenhuis. Vandaag draagt hij nog altijd de sporen van de aanval.

Op de plaats delict werd een handschoen gevonden met het DNA op van de Belg. In december 2021 werd hij in Limburg opgepakt en uitgeleverd aan Duitsland.

Toch houdt hij zijn onschuld tot op vandaag staande. Ook in de rechtbank, waar het slachtoffer op bekentenissen had gerekend en gehoopt had eindelijk te weten te komen waarom hij het slachtoffer was geworden van die aanval.

Maar die bekentenissen zijn er dus voorlopig niet gekomen. Hij zegt nu dat zijn DNA werd gestolen en misbruikt door de echte dader of daders. “Ik ben een heel sociaal persoon die niemand pijn doet”, zei de verdachte. “Ik kan niemand kwaad doen, zelfs geen dieren.”

Brandwonde aan voet

De handschoen die gevonden is op de plaats delict, het type dat hij vaak droeg, werd volgens de verdachte mogelijk uit zijn auto gestolen tijdens een inbraak vlakbij een bordeel waar hij geregeld ging.

En zo heeft hij voor alles een uitleg.

Volgens de onderzoekers verscheen de Belg drie dagen na het misdrijf bij een arts met een verwonding aan zijn voet. Wellicht was het bijtend product ook op zijn voet gevallen.

“Niets van aan. Tijdens het klussen viel een plank om en gooide die een fles met een onbekende bijtende substantie op grond. Het goedje kwam ook op zijn voet terecht, vandaar de brandwonde”, gaf hij als uitleg.

Bij aanvang van het proces stelde de voorzitter van de rechtbank de verdachte voor om te bekennen. Dit zou hem “een paar jaar gevangenisstraf” kunnen besparen. Maar daar wil hij dus niet van weten. “Ik ben onschuldig, waarom zou ik dan bekennen.”

