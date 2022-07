Sport, spel en bloemetjes plukken tijdens zomerkamp voor kinderen in Lanaken

Lanaken

De dienst Jeugd en sport in Lanaken zorgde aan het begin van de zomervakantie weer voor een speels kampgevoel vol sport en spel voor grote en kleine kinderen.

“We organiseerden een sportief kleuterkamp in Sportoase Montaignehof”, vertelt begeleider Kelvin. “Al sportend en bewegend worden talenten ontwikkeld, maar er is ook ruimte voor spelletjes of een wandeling in het bos.” Uitstapjes die zorgden voor veel plezier. “We hebben ook bloemetjes geplukt”, giechelt Luana (5). Maar vooral de aangeleerde dansjes vielen in de smaak. “We dansten op Klaar voor de start. Dat was heel leuk”, lacht Marylou (5). Naast de speelpleinwerking staat het volgende kampje op de agenda in de eerste week van augustus. joge