Blunder van het jaar? Speler wil doelpunt van teamgenoot afpakken, maar maakt ongelooflijke misser

Valour FC won zondag met 1-0 van Halixaf Wanderers in de Canadese Premier League, en dat is vooral goed nieuws voor William Akio. De spits uit Zuid-Soedan beging vroeg in de eerste helft immers een blunder van formaat. Teamgenoot Alessandro Riggi leek te gaan scoren, maar op de doellijn probeerde Akio toch nog zijn voet tegen de bal te zetten. Dat lukte ook, maar Akio raakte de bal compleet verkeerd en werkte die zo nog uit doel. Valour FC zag zo een zekere goal in rook opgaan.