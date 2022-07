Hands Out ontvangt meer dan 9.000 euro op benefietdag

Zutendaal

Afgelopen zondag organiseerde de vzw Hands Out haar jaarlijkse benefietdag op het Sint-Hubertusplein van Wiemesmeer. Al vanaf het frühstücken was het gezellig druk en ook in de namiddag was het volop genieten met optredens van onder meer Zita van The Voice, De Geest en Silk Stalkings. Ook het petanquetornooi kon op veel bijval rekenen.

Er werden verder ook nog cheques overhandigd. Zo schonk Patrick Niessen van de Keu-Velaer de opbrengst van een demonstratietornooi met Fréderic Caudron aan vzw Hands Out. “Ik vind het super dat ik een cheque van 700 euro mag overhandigen aan deze Zutendaalse vereniging die kansarme kinderen een fijne vakantie bezorgt”, zei de professionele biljarter. De apotheose werd de overhandiging van de opbrengst van Rock Zutendaal. Tijdens de afgelopen editie van hun jaarlijkse festival verzamelde de organisatie een bedrag van maar liefst 9.000 euro. Deze som werd integraal geschonken aan Hands Out. geva