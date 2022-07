Kylie Minogue deelt eerste beelden vanop set ‘Neighbours’

Niet alleen Minogue, voor wie haar carrière als internationale ster bij de soap begon, ook Jason Donovan (54) keert terug als haar man Scott Robinson. Zij zullen allebei opduiken tijdens de slotaflevering. In de beelden lachen en knuffelen ze elkaar. Minogue heeft een jeansjumpsuit aan, Donovan een geruit shirt en een jeans. “Now we’re back together” of “Nu zijn we terug samen”, schrijft de ‘Can’t get you out of my head’-zangeres. Ook Donovan deelt de foto’s: “Zo geweldig om terug te zijn met de absolute legende Kylie Minogue.” Zij verlieten de reeks in 1988 (Minogue) en 1989 (Donovan).

Neighbours werd voor het eerst uitgezonden in 1985. In al die jaren werden de levens gevolgd van hen die woonden en werkten in de fictieve wijk Erinsborough in Melbourne. De laatste dubbelaflevering verschijnt in Groot-Brittannië op 29 juli. Pas eind 2023 zal de finale bij ons te zien zijn bij VTM 2.