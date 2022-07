Concordia concerteert in tuin van Agnetenklooster

Maaseik

Vorige vrijdag kon de Koninklijke harmonie Concordia na een coronaonderbreking van twee jaar haar zesde concert geven in de tuin van het vroegere Agnetenklooster.

Voorzitters Ger Rijks en Ann Bleukx moesten de voorstelling helaas starten met een droevige noot. Ze vroegen een minuut stilte voor de op woensdagnacht plots overleden erevoorzitter Henri Verlaak. “Bijna 30 jaar was Henri Verlaak voorzitter van ons gezelschap”, zegt Ger. “De harmonie was Henri’s levenswerk. Als Concordia hebben we niet veel, maar alles aan hem te danken.”

Het concert startte met vier hedendaagse nummers door de percussiegroep onder leiding van Pieter Franssen. Na een intermezzo van het jeugdige instaporkest van Ton van Buggenum volgden een tiental nummers van de harmonie, gedirigeerd door Rob Moers. roma