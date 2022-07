Op tijdreis door twee eeuwen kindermode: “Ook de armen hadden vroeger een zondagspak”

Kindermode is inclusiever dan ooit, maar was roze altijd al een typerende meisjeskleur? En waar is het nette zondagspak gebleven? Wij vonden de antwoorden op de gloednieuwe tentoonstelling Kidorama in het Brusselse Mode & Kant Museum.

Op zes minuten lopen van het centraal station in Brussel ligt het Mode & Kant Museum. In het historische decor van een groep oude stadshuizen worden ongeveer 15.000 stukken kantwerk, kleding en accessoires bewaard, die dateren van de 16e eeuw tot vandaag. Het museum pakt deze zomer uit met ‘Kidorama, 200 jaar kindermode’, een tentoonstelling die de mode voor kinderen tot 12 jaar onderzoekt via een thematisch en chronologisch parcours.

“Bij modegeschiedenis worden kinderen vaak beschouwd als miniatuurvolwassenen”, vertelt Sylvie Jacobs van het Mode & Kant Museum, die ons langs de eerste modellen gidst. “Zo pronkten volwassenen via de kleding van hun kroost vaak met hun rijkdom. In tegenstelling tot hun ouders droegen jongens in de eerste helft van de 19de eeuw korte broeken, terwijl meisjes gekleed gingen in jurken tot halverwege de kuit. Daarin konden ze ook effectief beter spelen en bewegen.”

© Andrea Anoni

Jurken voor jongens

Pas vanaf de jaren 50 groeide kindermode uit tot een volwaardige sector. “Een belangrijk thema in de tentoonstelling is het ontstaan van genderbewustzijn en de ontwikkeling van gemengde of uniseksmode”, vervolgt Jacobs terwijl ze halt houdt voor een vitrine met babyjurkjes, een schenking van mevrouw Martine De Meyer-Pire. “Deze jurken uit het begin van de twintigste eeuw werden waarschijnlijk door jongens gedragen. Dat kan je zien aan details zoals knopen op de rug, een verlaagde taille en een vierkante halslijn. Tot aan de Tweede Wereldoorlog gingen baby’s en peuters vaak zonder onderscheid gehuld in jurken. Wist je trouwens dat de logica om meisjes in het roze en jongens in het blauw te kleden ver zoek is? Eerst werd blauw gezien als een verwijzing naar de maagd Maria en was roze een afgeleide van rood, dat staat voor kracht. Pas in de loop van de twintigste eeuw veranderde dat idee. De ontwikkeling van de prenatale echoscopie rond ‘85 zorgde voor de definitieve blauw-roze opsplitsing.”

© Pierre Fera

In een van de expositieruimtes worden weelderige pakken tentoongesteld, waaronder ook een purperen jurk met een gigantische strik van de Lummense ontwerper Caroline Bosmans. “Zelfs de armste gezinnen investeerden vroeger in ‘zondagse kledij’. Die droegen kinderen om naar de kerk te gaan en om een goede indruk te maken. De term ‘zondagskledij’ is vandaag achterhaald, maar kinderen zijn altijd elegantere kleding blijven dragen bij speciale gelegenheden. Zo komt deze tafzijden jurk uit de meest recente herfstcollectie van de Limburgse designer.”

Kidorama is een interactieve tentoonstelling, die kinderen warmt maakt voor modegeschiedenis en volwassenen de vraag stelt wie zij zijn geweest en wie zij zijn geworden.

© Pierre Fera

Kidorama, 200 jaar kindermode. Nog tot 5 maart 2023. Mode & Kant Museum, Violetstraat 12 in Brussel. Inkom: 8 euro voor volwassenen, 4 euro voor wie jonger is dan 18 jaar.