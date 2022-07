Maximumprijs benzine zakt onder 2 euro per liter, dieselprijs gaat omhoog

Benzine tanken wordt vanaf morgen/dinsdag goedkoper, waardoor de maximumprijs van benzine 95 (E10) onder de 2 euro per liter daalt. Diesel tanken wordt daarentegen duurder. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Een liter benzine 95 (E10) mag nog maximaal 1,9850 euro per liter kosten, een daling met 3,8 cent. Het is de eerste keer sinds 27 mei dat de maximumprijs van benzine 95 (E10) lager ligt dan 2 euro per liter, zo blijkt uit gegevens van sectorfederatie Energia.

De maximumprijs voor benzine 98 (E5) daalt dinsdag met 1,6 cent, tot maximaal 2,2500 euro per liter.

Diesel (B7) wordt dan weer 4,5 cent duurder, tot maximaal 2,0730 euro per liter.

De prijswijzigingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.