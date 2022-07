Dit gemist? Lees nu: mag je nu wel of niet met slippers rijden en deze man zette 11.000 baby’s op de wereld

Lekker leesvoer voor de zonnige week gezocht? Dit zijn onze topverhalen: het leven na de modellencarrière van Hannelore Knuts, wie is de steenrijke familie achter jouw Duvel en mag je nu wel of niet met slippers rijden?

1. Hannelore Knuts over haar tweede leven, haar depressie en haar zoontje

Ze woonde meer dan tien jaar in New York en reisde heel de wereld af voor haar modellencarrière, maar ondertussen is Antwerpen weer de vaste uitvalsbasis voor de Hasseltse Hannelore Knuts (44). Al fietsend vertelt ze over haar tweede leven.

2. De gynaecoloog die 11.000 baby’s op de wereld zette

Laat de Zon in je Hart’ van Willy Sommers bij de keizersnede, champagne met Kerstmis en grapjes tijdens de persweeën. Op 31 augustus hangt de geliefde gynaecoloog Peter Sieprath (66) van het ZOL in Genk zijn doktersjas aan de haak: 11.000 baby’s hielp hij op de wereld.

3. Nooit meer discussie: met slippers rijden, magda?

4. Margriet Hermans: “Enorm ontgoocheld in het mediawereldje”

Margriet Hermans (68) en Celien Deloof (29): niet alleen moeder en dochter, maar ook een muzikaal duo, straks op een podium in jouw buurt. “Thuis is alles bespreekbaar”, zegt de moeder, waarop de dochter: “Al hoef ik nu ook weer niet te weten dat mijn ouders seks hebben.”

5. Onze reporter in het circus: “Mijn vader sliep met een leeuw in bed”

Circus Barones slaat haar tenten vanaf 16 juli op in het Openluchtmuseum van Bokrijk. “Een kinderdroom die uitkomt”, joelt onze reporter als ze hoort dat ze op tweedaagse mag tussen de clowns en acrobaten en in een woonwagen gaat slapen. Of het circusbestaan zo romantisch is als het lijkt? Komt dat zien!

6. Geen nonnenleven meer voor Nina Derwael

Nina Derwael is een turnster op zoek naar evenwicht. Dat op de balk en de brug zal ze weldra wel terugvinden, maar moeilijker is het evenwicht in haar leven. Het Spartaanse kloosterregime dat ze sinds haar kindertijd gekend heeft, is geen optie meer. Vanaf nu moet er plaats zijn voor ontspanning, voor plezier en voor weekendtripjes naar Bratislava, waar haar vriend nu voetbalt.

7. Nog idyllischer dan Limburg: terug in de tijd in Limbourg

Er is een Limburg dat nog idyllischer is dan Belgisch- en Nederlands-Limburg en het scheelt maar één letter. Limbourg is een prachtig stadje in de provincie Luik op zo’n 50 minuten rijden vanuit Hasselt. Een tijdreisje richting middeleeuwen.

8. Afscheid van de mooiste tuin van Limburg

Dina Deferme (62) kocht 31 jaar geleden een landgoed nabij Hasselt, met de bedoeling om zich volledig terug te trekken uit de wereld. Ze wilde totaal niet meer onder de mensen komen na een auto-ongeval waarbij ze zware brandwonden opliep. Maar de romantische tuin die de landschapsarchitecte tussen de tientallen operaties door ontwierp, maakte haar bij liefhebbers net wereldberoemd. Nu moet ze er noodgedwongen afscheid van nemen.

LEES NU. Dina moet noodgedwongen afscheid nemen van de tuin die haar de wereld teruggaf

9. Maak kennis met de steenrijke familie achter jouw Duvel

Al anderhalve eeuw lang bouwt de familie Moortgat aan het succes van den Duvel. Het roer is vandaag in handen van de vierde generatie en met een geschat vermogen van 757.000.000 euro behoren de Moortgats tot de allerrijkste families van Vlaanderen.

10. Naar de Alpenhut met Lieven Scheire en Sien Volders

Thomas Siffer ontvangt Lieven Scheire en Sien Volders in zijn desolate Alpenhut. “Met de deelfiets naar de methodeschool.”