Van industrieel verleden naar groene toekomst: deze fietstocht loodst je langs de leukste terrasjes

Pal in de Hamse bossen kan je genieten van een uitgebreide menukaart in tuin- en fietscafé De Vuvuzela. — © Raymond Lemmens

Het mijnverleden is niet alleen tastbaar in de regio rond Genk. Ook in het westen van Limburg vind je vandaag nog kolensporen, die letterlijk de leidraad vormen voor deze fietsroute. Uiteraard houdt de trein ook halt op enkele smakelijke stops.

Start- en eindpunt

be-MINE Beringen (om te starten, fiets richting knooppunt 341)

Praktisch

65 kilometer

Route

341-342-554-555-277-275-272-255-264-552-60-29-7-31-32-39-40-278-276-339-503-341

We hebben nog geen meter gefietst en hier is al een eerste tip: kom wat vroeger naar be-MINE, het startpunt van deze route. Zo kan je op voorhand de gerenoveerde mijnsite verkennen, die behalve een uitnodigende terril met Avonturenberg ook een winkelcentrum, klimzaal, zwembad en duikcentrum herbergt. Op het terras van zwemkom Todi is het aangenaam toeven. In een en dezelfde oogopslag kan je de Sint-Theodarduskerk én de Fatih-moskee aanschouwen, waarrond het citéleven zich afspeelt.

De route trekt zich op gang langs het huidige treinspoor, richting Leopoldsburg. Van het industriële verleden fiets je zo het groen in, de toekomst tegemoet. Wanneer het fietspad rechtsaf buigt naar knooppunt 341, heb je de neiging om rechtdoor te blijven fietsen, op een onverhard pad langs het spoor. Je kan het volgen: het is goed berijdbaar en je komt uit op het vervolg van de route - alweer enkele honderden meters gewonnen.

Onze reporter Sue Somers houdt halt op enkele smakelijke adresjes. — © Raymond Lemmens

Tussenstop 1: Au Prince Royal, Koning Albert I-plein 28, Leopoldsburg (aan knooppunt 554)

Wie na de eerste tien kilometer al behoefte heeft aan een terrasje, kan terecht in het centrum van Leopoldsburg. Wij kiezen voor Au Prince Royal: elke dag open, altijd volk, gemoedelijke sfeer.

Open elke dag 8 tot 1 uur ’s nachts. Info: www.au-prince-royal.be

Wie na de eerste tien kilometer al behoefte heeft aan een terrasje, kan terecht in het centrum van Leopoldsburg. — © Raymond Lemmens

Via de jachthaven van Leopoldsburg, die veel potentieel heeft om een gezellige plek te zijn, maar die naar ons gevoel toch enige uitstraling mist, knoop je aan bij een zij-arm van het kanaal Bocholt-Herentals. Wij hintten al eerder naar deze arm als mogelijk het mooiste kanaal van Limburg en daar nemen we voorlopig niets van terug. Het water staat er bijna even hoog als het fietspad, de bomen zorgen voor schaduwrijke partijen en wie goed luistert, hoort het riet fluisteren.

Aan knooppunt 275 verlaat je het kanaal voor een andere attractie: Fietsen door de bomen. Wie in Hechtel-Eksel nog niet tussen de kruinen van de dennen fietste, zeker doen, het blijft een bijzondere ervaring. Laat je daarna bedwelmen door de stilte en de weidsheid van het Pijnven. Het fietspad kronkelt er over de vlakte en scheert rakelings langs de dennenbossen. Voorbij de testbaan van Ford overvalt de stilte je opnieuw, dankzij het Duits Militair Kerkhof.

Aan knooppunt 275 verlaat je het kanaal voor een andere attractie: Fietsen door de bomen. — © Karel Hemerijckx

Tussenstop 2: Hof Ten Vrede, Dodenveldstraat 30, Lommel (tussen knooppunt 264 en 255)

Is het gek dat je in de schaduw van het kerkhof van een glas kunt genieten? Wij zijn er nog niet uit, maar feit is dat Hof Ten Vrede door zijn rustige ligging een welgekomen stopplek is. Je kan er terecht voor sangria van het huis, maar evengoed hebben ze er verse soep. De ideale lunchstop.

Open woensdag-vrijdag 13 tot 18 uur, zaterdag-zondag 11-19 uur, maandag-dinsdag gesloten.

Info: www.pemaro.be

Hof Ten Vrede is door zijn rustige ligging een welgekomen stopplek. — © Karel Hemerijckx

Tussenstop 3: Sanden’s Ice Cream, Zandstraat 18, Lommel (tussen knooppunt 264 en 552)

Tijd voor het dessert. De vele smaken op het bord van Sanden’s Ice Cream kunnen acute keuzestress teweegbrengen. Onze tip? Mascarpone-passievrucht.

Open woensdag-zondag 13 tot 21 uur, maandag-dinsdag gesloten. Info: www.sandens.be/sandens-icecream-lommel

De vele smaken op het bord van Sanden’s Ice Cream kunnen acute keuzestress teweegbrengen. — © Karel Hemerijckx

Via de Zandstraat zet je opnieuw koers richting het kanaal, dat je na het oversteken van een smalle, blauwe brug naar de provincie Antwerpen brengt. Al is Limburg niet ver weg: via de Pelterweg doorkruis je het groene gebied Keiheuvel. Die naam doet een belletje rinkelen en inderdaad, het gelijknamige vliegveld in Balen is niet veraf.

Opgelet: na knooppunt 7 kondigt er zich een omleiding aan. Doen, want de opgebroken straat naar knooppunt 31 is geen pretje om over te fietsen. Een brugje over de Grote Nete leidt vervolgens naar de Zillendijk, een heerlijk onverhard pad dwars door de natuur.

Tussenstop 4: De Vuvuzela, Tuinstraat 1, Ham (tussen knooppunt 40 en 278)

Ongemerkt rij je opnieuw Limburg binnen - al verraden de blauwe fietswegwijzers dat je de provinciegrens bent overgestoken. In Gerhees komt het tuin- en fietscafé De Vuvuzela niets te vroeg. Pal in de Hamse bossen kan je genieten van een uitgebreide menukaart. Veel veggie opties, maar doe ons toch maar de friet-mosselen.

Open donderdag-zondag 10 tot 22 uur, maandag-woensdag gesloten. Info: https://devuvuzela.be/

In Gerhees komt het tuin- en fietscafé De Vuvuzela niets te vroeg. — © Raymond Lemmens

Over het oude kolenspoor in Ham kan je lekker doortrappen naar het Albertkanaal. Sla aan knooppunt 339 linksaf en rij naar beneden. Na een tijdje komt Beringen weer in zicht. Hier sla je linksaf, opnieuw naar een kolenspoor, dat je via een brug over de Koolmijnlaan terug naar be-MINE brengt. Sta op de brug even stil voor een goed zicht op de kerk en bijhorende gaanderij van Beringen-Mijn, een staaltje van puur baksteenexpressionisme.

Tussenstop 5: Mia Mensa, be-MINE 19, Beringen (tussen knooppunt 503 en 341)

De dag afsluiten kan prima op be-MINE met een Kompelbier en wie honger heeft, kan dineren bij Mia Mensa. De echte diehards wacht daarna nog een beklimming van de terril. Op een mooie avond leg je er dé zonsondergang van deze zomer vast op foto.

Open elke dag 10 tot 22 uur. Info: miamensa.be/

De dag afsluiten kan prima op be-MINE met een Kompelbier en wie honger heeft, kan dineren bij Mia Mensa. — © Raymond Lemmens

