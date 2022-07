Broer van Iwein Segers overleden op weg naar Compostella: “Mijn grote voorbeeld voor altijd”

Amper één dag heeft Lander Segers kunnen genieten van zijn tocht naar Compostella. Vrijdag was hij vertrokken vanuit het Franse Saint-Jean-Pied-de-Port voor een tocht naar het bedevaartsoord in Spanje. Maar onderweg mispakte hij zich aan de felle zon. “Miljaardos! Mooie wandeling maar geveld door een zonneslag! Dom!”, postte hij vrijdagavond nog op Facebook.

Maar zaterdag liep het mis. Lander vertrok ’s ochtends nog, maar de zonneslag eiste al snel zijn tol. Hij belandde in het ziekenhuis, waar hij diezelfde dag nog overleed door een orgaanfalen.

De familie van Lander reageert geschokt op het onverwachte overlijden. Lander was zoon van Geert Segers, die zestien jaar lang de stem van populair tv-programma Man Bijt Hond vertolkte. Acteur en komiek Iwein Segers - de jongste broer van Lander - had zaterdagochtend nog een berichtje gestuurd naar zijn broer om hem een goede tocht te wensen. “Lander, mijn broer, held en grote voorbeeld voor altijd”, schrijft hij op Facebook.

Populaire leerkracht

Oudere broer Lennert Segers, journalist bij Radio 2 Vlaams-Brabant, is zwaar aangeslagen. “We zijn zondag ingelicht. Ik kan het moeilijk vatten. Ik verlies mijn jeugd, Lander en ik schelen maar anderhalf jaar. We zorgen hier wat onbeholpen voor elkaar en voor zijn kinderen”, reageert hij. Lander was jaren geleden gescheiden, maar laat wel twee kinderen na, Warre (24) en Nette (22).

Lander was ook een bijzonder geliefde man in het Leuvense. Als leerkracht in basisschool VBS Terbank in Heverlee was hij heel populair bij de kinderen van het vierde leerjaar. Hij was ook zanger bij De laatste match van Ivan Lendl, waarmee hij twee weken geleden nog voor dolle ambiance zorgde op Tropiscala in Overijse. Hij werkte ook jarenlang in restaurant Via Via in Heverlee. De steunbetuigingen stroomden maandag dan ook meteen van alle kanten toe.