Genkse prachtfilm over Anne Frank kan je nu op Streamz+ (her)ontdekken

Kitty op zoek naar haar vriendin Anne Frank in 'Where is Anne Frank' van Ari Folman.

De animatiefilm Where is Anne Frank van het Genkse productiehuis Walking The Dog kreeg helaas beperkte kansen in de Belgische bioscopen. Maar via Streamz+ kan je deze prachtfilm (her)ontdekken.

Laat Disney even links liggen. Where is Anne Frank van Israëliër Ari Folman biedt een boeiend alternatief. Anne Frank was het Joodse meisje dat zich tijdens WO II voor de Duitsers op zolder verstopte en dat wereldberoemde dagboek schreef. Folman (Waltz with Bashir) wilde met een nieuwe versie van het verhaal van Anne een familiefilm voor een breed publiek maken. Probeer dat maar eens met een onderwerp zoals de Holocaust.

Folman was zo slim om het dagboek niet letterlijk te verfilmen. Het hoofdpersonage werd niet Anne, maar het imaginaire personage Kitty aan wie Anne haar dagboek vertelt. Zij gaat in het huidige Amsterdam op zoek naar de verdwenen Anne. Zo ontdekt Kitty dat er nog steeds Anne Franks bestaan die in bepaalde landen gehaat en verstoten worden. Je kan stellen dat Where is Anne Frank in feite over oorlogskinderen gaat. Het mag gezegd worden dat Folman en Walking the Dog – zeker in het licht van recente oorlogen – een visionaire kijk hadden op het originele verhaal: een goede reden om met de familie deze prent te bekijken en er een discussie over te voeren. (cc)

‘Where is Anne Frank’ speelt vanaf 13 juli op Streamz+.