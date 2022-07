Tuners beboet bij verkeersactie in Haspengouw

Bilzen/Hoeselt/Riemst

Bij verkeerscontroles afgelopen weekend in de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst zijn er enkele tuners beboet. Zo kreeg de bestuurder van een lichte vrachtwagen een boete voor een verboden verlaging en voor velgen en banden die buiten het koetswerk uitstaken. De keuring werd ingehouden. Nog vier voertuigen die niet conform de regels zijn uitgebouwd, werden uit het verkeer gehaald.

Een motorrijder die een wheelie (op het achterwiel rijden, nvdr.) uitvoerde voor de ogen van de politie mag ook een boete betalen.

Een moeder die met een kind van 1,5 jaar op de schoot op de achterbank van een auto zat, werd ook geverbaliseerd. Net als een bestuurder, in wiens auto maar plek is voor drie personen, vier personen onder wie twee kinderen zaten. En was geen kinderstoel aanwezig.

Een auto werd geïmmobiliseerd omdat er slecht banden oplagen, de voorruit was gebarsten en de bestuurder geen geldig rijbewijs had.