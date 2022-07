Nederland moet verder zonder doelvrouw en kapitein Sari van Veenendaal op EK voetbal

De Nederlandse doelvrouw Sari van Veenendaal komt niet meer in actie op het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal in Engeland. Dat maakte de Nederlandse voetbalbond (KNVB) maandag bekend. Van Veenendaal liep tijdens de openingswedstrijd van de Nederlandse vrouwen van zaterdag tegen Zweden een schouderblessure op. Uit nader onderzoek is gebleken dat ze dit EK niet meer kan meedoen.

“Het is verschrikkelijk nieuws. Natuurlijk allereerst voor Sari, maar daarnaast ook voor ons hele team. Sari is veel meer dan een speler van onze selectie. Ze is onze aanvoerder en een hele belangrijke leider. We gaan haar enorm missen”, reageerde bondscoach Mark Parsons.

Van Veenendaal blesseerde zich zaterdag toen ze bij een hoge bal hard in aanraking kwam met verdedigsters Stefanie van der Gragt en Lynn Wilms. De 32-jarige doelvrouw van PSV, die in 2019 werd uitgeroepen tot beste keepster van de wereld, probeerde het nog wel even, maar moest zich halverwege de eerste helft toch laten vervangen door Daphne van Domselaar.

Van Veenendaal keert maandag terug naar Nederland. Jacintha Weimar is opgeroepen als haar vervangster. Weimar, keepster bij Feyenoord, stond op de reservelijst. Het reglement van de UEFA schrijft voor dat keepers, in tegenstelling tot veldspelers, tijdens het toernooi vervangen mogen worden bij een aantoonbare blessure.

Ook Aniek Nouwen raakte zaterdag geblesseerd, Nouwen liep in de slotfase van de eerste helft tegen Zweden een enkelblessure op. In tegenstelling tot Van Veenendaal blijft ze wel bij de selectie om te werken aan haar herstel. De verwachting is dat Nouwen niet wedstrijdfit zal zijn voor de wedstrijd tegen Portugal die woensdag op het programma staat. Datzelfde geldt voor Jackie Groenen, die in isolatie zit na een positieve coronatest.