Supportersverenigingen bevestigen tegenkanting op vooravond van hoorzittingen Super League: “Existentiële bedreiging van Europees voetbal”

“De Super League is een miljardairsconcept”, menen de fangroepen uit 15 Europese landen waaronder Frankrijk, Spanje, Engeland en Duitsland. “Het concept is van nature anti-concurrentieel en als het ooit het daglicht ziet, zal het de kernbeginselen van het Europese voetbalmodel, zoals sportieve verdienste, promotie en degradatie, kwalificatie voor Europa op basis van nationaal succes en financiële solidariteit, vernietigen.”

De supportersgroepen waren altijd zeer kritisch tegenover de Super League. Dat semi-privétoernooi werd in april 2021 voorgesteld door twaalf muitende teams die ermee de bestaande Europese competities, zoals de Champions League, wilden vervangen.

Maandag en dinsdag zal het Europees Hof van Justitie onderzoeken of de Europese voetbalbond UEFA haar competities kan beschermen door de twaalf muiters te bestraffen. Drie van die clubs (Juventus, Barcelona en Real Madrid) weigeren nog steeds om het project volledig af te blazen, hoewel de andere negen ploegen in het voorjaar van 2021 na de ophef en de tegenstand van grote clubs als PSG en Bayern München, al snel afhaakten.

De supportersverenigingen roepen in hun tekst de andere fans op om zich aan te sluiten bij het Europees Burgerinitiatief (EBI) “Win it on the pitch”, dat eist dat de Europese Commissie de “integriteit van Europees voetbal beschermt”.