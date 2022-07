Overblijfselen van 50 slachtoffers van genocide in Srebrenica begraven tijdens herdenking

In Srebrenica stromen maandag duizenden mensen toe voor de herdenking van de genocide, 27 jaar geleden. Rond de middag worden de overblijfselen van zo’n 50 slachtoffers van het bloedbad, het ergste in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, begraven op de begraafplaats van het herdenkingscentrum, waar intussen al 6.671 slachtoffers een laatste rustplaats kregen.

De laatste jaren worden er nog maar zeer zelden skeletresten gevonden, terwijl er volgens het Bosnische Instituut voor Vermiste Personen wel nog steeds naar 1.200 slachtoffers wordt gezocht. Elke 11e juli, de datum waarop de enclave werd ingenomen door de strijdkrachten van de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic, die sindsdien door de internationale justitie tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, worden er massabegrafenissen gehouden van geïdentificeerde personen.

In juli 1995 werden ongeveer 8.000 moslimmannen en -jongens uit de oostelijke stad Srebrenica door Bosnisch-Servische strijdkrachten vermoord. De internationale gemeenschap spreekt van een genocide, maar de meeste Serviërs en hun leiders in Bosnië verwerpen dat.

Het hoofd van de Europese diplomatie, Josep Borrell, en Olivér Várhelyi, Europees commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, brachten maandag hulde aan de slachtoffers. “Het is meer dan ooit onze plicht om de genocide in Srebrenica te herdenken” en “de noodzaak om de vrede, de menselijke waardigheid en de universele waarden te verdedigen”, klonk het in een verwijzing naar de oorlog die momenteel Oekraïne treft. “In Srebrenica heeft Europa gefaald en we moeten ons schamen”.

Excuses

Ook de Nederlandse regering bood tijdens de jaarlijkse herdenking bij monde van minister van van Defensie Kajsa Ollongren haar “diepste excuses” aan voor het feit dat zij samen met de internationale gemeenschap de genocide in Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen. De enclave stond indertijd onder bescherming van Nederlandse blauwhelmen.

Ollongren zei het leed van de nabestaanden niet te kunnen wegnemen. “Maar wat we wel kunnen doen is de herinnering recht in de ogen kijken.” “De afschuwelijke genocide is de schuld van slechts één partij: het Bosnisch-Servische leger. En gelukkig zijn belangrijke verantwoordelijken inmiddels berecht door het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.” Toch vond ze excuses gepast, gezien de gedeelde internationale verantwoordelijkheid van Nederland “voor de situatie waarin dit kon gebeuren”.