Landelijke Gilde Engsbergen gaat op verkenning in Geraardsbergen

De eerste halte was Grimminge, een deelgemeente van Geraardsbergen. Daar maakte een bakker de bezoekers op een zeer plezante manier wegwijs in het bakken van mattentaartjes. Vervolgens trok de groep naar het centrum van Geraardsbergen. Onvoorstelbaar hoe fier ze daar zijn op hun Manneke Pis. Daarna volgde een bezoek aan de Sint-Bartholomeuskerk en de muur van Geraardsbergen. De laatste stop was in in Sint-Pieters-Leeuw voor een bezoek aan de grootste rozentuin van West-Europa, met liefst 3000 rozenvariëteiten en 300.000 bloeiende rozen. Tot slot was er nog een broodjesmaaltijd in de Koetsier van het Colomapark. Deze puike organisatie was in handen van Willy Willems.