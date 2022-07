Club 9 bouwt langste toog ter wereld in Koersel

Met een afstand van 1326 meter hebben de jongeren van jeugdhuis Club 9 in Koersel zichzelf overtroffen. Na vele nachtelijke brainstormsessies werd vorige week gestart met de opbouw voor het evenement. De tol van de afgelopen dagen was zwaar maar het vele zweet heeft geloond. Zaterdagmiddag om 12 uur opende de toog voor het publiek. Het was in de namiddag nog rustig aan die immense toog maar tegen de avond werd het steeds drukker en was de sfeer optimaal. En toen deze jongeren het podium met een glimlach bestormden was het duidelijk dat het record zou verbroken worden. Een notaris en de wijkagent hadden immers alles netjes opgemaakt. De langste toog in België is een feit.Nu willen ze dat record ook nog in het Guinness Book of Records. Hiervoor worden nu alle nodige documenten en bewijsstukken overgemaakt aan de organisatie.