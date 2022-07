Sfeervolle zomeravond op de Panoven in Loksbergen

Als starters beklommen de jongelingen van GHIX het podium en zij openden de avond stevig en vol enthousiasme. Zangeres Hannah bracht het publiek goed op gang en zorgde direct voor sfeer en ambiance. Met hun nog zeer jonge leeftijd (tussen 11 en 13 jaar) maakte zij hun performance meer dan waar. De organisatie kreeg dan ook enkel lovende woorden over deze beginnende band en wil hen meegeven dat oefening, ervaring en gedrevenheid hen nog ver kan brengen.Daarna namen Saartje en Laurens van Velvets hun plaats op het podium. Zij namen eerder rustige nummers voor hun rekening en lieten zo de avondzon neergaan over de Panoven. Met de nodige sfeerverlichting en muziek erbij, werd de avond stijlvol ingevuld tot de maan hoog aan de hemel stond.‘Loksbergen Leeft’ blikt als organisatie tevreden terug op een geslaagde avond en kijkt uit naar de volgende editie op 19 augustus. Hier zal opnieuw plaatsgemaakt worden voor twee groepen, namelijk The Tuesday Crew en Sunday Drive. Ook hier bestaat de eerste groep uit lokale jeugd die hun eerste stappen op het podium zetten. Iedereen is er welkom vanaf 18 uur, de optredens beginnen vanaf 19 uur.