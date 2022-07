Twee zomerse rommelmarkten in Banneuxwijk in Hasselt

Een nieuwe samenwerking zorgt voor een sociaal initiatief in de Banneuxwijk in en rond zaal De Hazelaar.

Wim Reyskens en Danny Michiels hebben de handen in elkaar geslagen om twee gezellige zomerrommelmarkten uit de grond te stampen. Het idee groeide tussen pot en pint in het plaatselijke Stamineeke waar ze iedere zondag samen met de andere stamgasten een plezierige avond doorbrengen.Na twee jaar corona en strenge maatregelen vonden de heren dat er nood was aan een gezellig samenzijn tussen de inwoners van de wijk en de standhouders op de rommelmarkt. Daarom wordt er door toneelgezelschap De Banneuxkes een gezellig café uitgebaat, waar muziek zal klinken uit de jaren 60-70-80. Dj’s Wim Van Gelderen (vroeger Radio Randstad, voorzitter van toneelgezelschap De Banneuxkes) en Rudi Van Eden (Radio Benelux) zorgen voor de samenstelling van de muziek die voor de gelegenheid gedraaid wordt op Radio Banneux vanuit zaal De Hazelaar.