Okra Bree sluit werkjaar af met een barbecue

Op dinsdag 28 juni heeft Okra Bree zijn voorjaar afgesloten met een bijzonder geslaagde barbecuenamiddag. Liefst 58 leden zakten af naar ’t Hasselt (schooltje) waar iedereen voluit kon genieten van de uitgebreide barbecue met een bijhorend drankje. Het was een heel gezellig samenzijn.Met de vakantie in zicht nodigt Okra Bree iedereen nu al uit om op zaterdag 27 augustus deel te nemen (of te genieten) van het jaarlijks grote Kubbtornooi aan de sporthal.