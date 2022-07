Kiwanis De Beerring organiseert After Work Party in Paal

Jaarlijks organiseert Kiwanis De Beerring enkele activiteiten om goede doelen te steunen. Na 2 jaar inactiviteit door de pandemie werd de draad weer opgenomen. Kiwanis koos voor een Afther Work Party in de parochiezaal van Paal. De deuren gingen open om 18 uur. De discobar D&D zorgde voor de ambiance. Op 9 september viert Kiwanis De Beerring het 25-jarig bestaan. De voornaamste doelstelling van deze serviceclub is 'Serving the children of the world'. Het jaarlijks concert en de familiebrunch zijn de belangrijkste fundraisers. Kiwanis De Beerring steunt meerdere lokale sociale projecten: Open Hart Paal, De Botermijn, Jan Degraenfonds, Carrousel, Het Molenhof, Animatie Beringse rustoorden, Sint-Vincentius Tessenderlo\Ham\Heusden-Zolder.