Biergilde van Lanaken overhandigt diploma's aan nieuwe bierbrouwers

Het Bacchusbeeld is een werk van kunstenaar Jef Frèrejean en dient als wisselbeker voor de bierwedstrijden in de gilde. De volgende wedstrijd gaat op zoek naar het beste bruin bier dubbel bock. Ook werd aangekondigd dat er begin september weer een cursus bierbrouwen doorgaat. Geïnteresseerden kunnen contact nemen met Albrecht Detremmerie via mail alco2@telenet.be. De avond werd afgesloten met het proeven van de Tripel en Saison die gebrouwen werden tijdens het praktijkgedeelte van de cursus.