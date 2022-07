Neos Hamont-Achel bregt bezoek aan brouwerij Ter Dolen

De meeste mensen kennen Ter Dolen als een gezellige kasteelbierbrouwerij maar weten vaak niet dat het domein al in de 13de eeuw bestond. Een bevlogen gids nam de leden van Neos even mee terug in de tijd. Oorspronkelijk was het domein eigendom van de Abten van Sint-Truiden. Zij gebruiken het als zomerverblijf of als vluchthuis bij opstanden. In 1993 kocht Mieke Desplenter het vervallen kasteel en renoveerde het tot een moderne bierbrouwerij. De brouwerij is geïnstalleerd in de voorgebouwen van het kasteel en bevat zes cilindrische gist- en lagertanks uit inox. Elke brouwset heeft een capaciteit van 25 hectoliter. Sinds 2013 beschikt men over een eigen bottelarij zodat alle bieren in eigen huis gebrouwen en afgevuld worden. Na een boeiende rondleiding genoten de bezoekers van een degustatie in de mooie orangerie. Iedereen kreeg als afsluiter een setje van 4 verschillende bieren mee naar huis. Als eindpunt van deze geslaagde uitstap werden de leden verwend in restaurant Kompenhof met een barbecue.