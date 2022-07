Mia Stieners viert 100ste verjaardag in Maaseik

De eeuwelingen trakteerde haar familie, vrienden en kennissen op een gezellig samenzijn in de Pollismolen. Mia is met haar boer, die ook 90 jaar is, nog de enige uit het gezin van 7 kinderen. Ze werd overladen met geschenkjes, bloemen en tekeningen van Noa en Tibe.Na een korte receptie werd er aan tafel gegaan waar Jean, de echtgenoot van Christiane die de persoonlijk verzorgster is van Mia, een openingswoordje deed en een aantal herinneringen bovenhaalde.Tussen de gerechten door zorgde buurvrouw Truike voor enige animatie met een lied, enkele anekdotes en moppen. Zo beleefde de 100-jarige een onvergetelijke namiddag en genoot ze zichtbaar van alles en iedereen. Ze hoopt volgend jaar weer te mogen trakteren.